Pagelle ai treni: bocciate tre linee. E cambia il bonus

Ultimo bonus del 2023 per i pendolari del servizio ferroviario regionale e molto probabilmente ultimo come modalità di erogazione a 20 anni dalla sua istituzione da parte della Regione Lombardia. Il nuovo Contratto di servizio fra Trenord e la Regione prevede infatti che il bonus non sia più automatico al momento del rinnovo dell’abbonamento quando maturato dal viaggiatore, ma dovrà essere richiesto volta per volta dal viaggiatore stesso.

Le linee bocciate

Tre le linee ferroviarie di interesse bergamasco bocciate per l’affidabilità del servizio nell’ottobre scorso, sia per cause imputabili a Trenord sia a Rete ferroviaria italiana. Sono la Bergamo-Carnate-Milano, la Lecco-Bergamo-Brescia e la Treviglio-Cremona nella Bassa. Il bonus consentirà di comprare l’abbonamento mensile per le linee bocciate con lo sconto del 30% per viaggiare di gennaio. Lo sconto del bonus è applicabile anche agli abbonamenti annuali. Per il servizio ferroviario regionale nella nostra provincia il 2023 si chiude come si era aperto: la Bergamo-Carnate-Milano si conferma la peggiore in assoluto seguita dalla Lecco-Bergamo-Brescia. La prima è la peggiore anche tra le 15 linee sulle 41 del servizio ferroviario regionale rilevato nell’ottobre scorso. Per tutto l’anno è sempre stata nella classifica negativa. È una delle linee più trafficate per quanto riguarda i viaggiatori, non ha potuto avere i treni nuovi per i limiti infrastrutturali del ponte di Calusco ed è a binario unico tra Carnate e Bergamo. Sarà interessata dal prossimo febbraio, insieme alla Lecco-Bergamo, dall’interruzione totale del traffico tra Bergamo e Ponte per la realizzazione del raddoppio.

Nuovo modo di calcolare il bonus

Come sarà calcolato l’eventuale bonus in questo caso? Vi è un precedente in materia di linee interrotte con la Carnate-Seregno chiusa da diversi mesi e che ha sempre ottenuto il bonus. Altalenante per tutto il 2023 il servizio sulla Lecco-Bergamo-Brescia, dove incide maggiormente la situazione della tratta Lecco-Bergamo rispetto alla tratta Bergamo-Brescia. Trenord ha annunciato che il servizio di alcune corse su questa linea sarà rimodulato.

Va ricordato che era stato potenziato per Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023, manifestazione che si è conclusa. Bocciata anche la Cremona-Treviglio, mentre la linea più virtuosa di casa nostra si conferma da diversi mesi la Bergamo-Treviglio, dove con il nuovo orario in vigore dal 10 dicembre scorso sono però state eliminate sette corse ,andata e ritorno, di rinforzo fra Treviglio e Bergamo per i lavori che interessano la stazione di Bergamo stando a quanto dichiarato da Trenord.