Palazzetto dello sport, al via le demolizioni: svuotato ma la forma «ellittica» rimane - Foto e video

Chi ricorda gli allenamenti, le partite, i concerti. La nostalgia, in una giornata uggiosa, prende il sopravvento. Chi ammette: «Era vecchio, non era più adeguato». E chi si lamenta: «Restiamo senza un palasport». Piovono i commenti davanti alle ruspe che venerdì 5 gennaio sono entrate in azione sul «vecchio» Palazzetto dello sport: dopo la demolizione delle tribune e delle curve in calcestruzzo, è stata la volta del «corridoio» esterno sulla via Pitentino.