«Paolo Moto» ha spento il motore: giù la saracinesca dopo 42 anni

Si era prospettata la possibilità di vendere, per proseguire la storia centenaria dell’officina, ma l’opzione non è andata in porto. Il proprietario, Paolo Lucco, che rilevò l’officina nel gennaio 1981 e ora ha 64 anni, chiude un lungo capitolo della sua vita: «Ho tirato fino adesso, ora bisogna godersi un po’ la vita», commenta ridendo. Magari viaggiando in moto per l’Europa insieme alla moglie Patrizia, al suo fianco nella vita e nel lavoro. Avrà comunque da fare anche in pensione, aiutando uno dei due figli nella sua azienda: come dice lui, «nato artigiano, difficilmente non muori artigiano».

Dopo un’esperienza in una concessionaria di Verona, Paolo a vent’anni decide di mettersi in proprio: acquista l’officina in via Moroni e la rende casa sua per una vita intera. «Ai tempi era molto ma molto più facile», osserva lui, che è nato a Crema ma si sente bergamasco a tutti gli effetti. In una Bergamo che Paolo definisce «piaggista», non poteva che occuparsi – soprattutto, ma non solo – di moto e scooter Piaggio. L’officina era un terzo di quella attuale, ampliata da Paolo dopo aver acquistato alcuni locali adiacenti.