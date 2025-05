Papa Gio Run, sabato 7 giugno di corsa per la Paolo Belli

La corsa non competitiva a scopo benefico promossa da Podisti Insonni Asd torna con la 5ªedizione anticipata. L’evento sportivo in sostegno dell’associazione Paolo Belli, che da 30 anni offre assistenza a chi lotta contro una malattia grave, si terrà quest’anno sabato 7 giugno.

La corsa, organizzata in collaborazione con il Comune e con il supporto dei Runners Bergamo e del suo presidente Mario Pirotta, punta a migliorare i risultati degli scorsi anni, in particolare le 3.000 iscrizioni e la cifra record di 50mila euro raccolti nel settembre 2024 , tutti devoluti alla Paolo Belli.

I percorsi

Il via alle 17 dal parcheggio nord-est dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, e come sempre prevede percorsi aperti a tutti: a chi corre, a chi preferisce camminare; ai singoli e alle famiglie con passeggini o carrozzine. Sono 3 i tracciati - da 5, 10 e 14 chilometri - e da quest’anno con l’iscrizione (di 10 euro, tranne per i bambini fino a 6 anni che pagheranno uno) si riceverà la maglia tecnica da gara con gli skyline di Bergamo. Tra aree ristoro, food truck e animazione non mancherà nulla per un pomeriggio di divertimento e solidarietà.