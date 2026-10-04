Papa Leone nell’Angelus saluta i ragazzi della Valle Brembana

Nell’Angelus, nella memoria liturgica di San Francesco d’Assisi, Leone XIV ha riflettuto sulla parabola dei vignaioli malvagi e ricorda il Poverello, che «riparò» la Chiesa con la fede, la preghiera e l’amore fraterno. «Dio non butta mai via la nostra vita», afferma, trasformando il male in riscatto. Nell’ottavo centenario della morte del Santo, l’invito a invocare la pace e a sanare «le crepe della discordia».