Parco dei Colli, dalla Regione via libera all’ampliamento: tutelati 5mila ettari

Oltre tre anni di attesa, e ora il regalo per festeggiare il 45° compleanno. Il Parco dei Colli, istituito nel 1977, diventa grande. Il Consiglio regionale, martedì 12 luglio, ha dato il via libera all’ampliamento dell’area protetta, il primo nella sua storia, superando così i 5mila ettari con l’annessione di 343 nuovi ettari tra Bergamo, Ranica, Valbrembo e Berbenno. Il Plis della Madonna dei Campi, il Plis Naturalserio, la Piana delle Capre e il monumento naturale «Valle del Brunone» sono i gioielli verdi portati in dote dai Comuni. Filari, aree umide, canali, campi, per un ecosistema naturale resiliente al riscaldamento globale e ricco di biodiversità.