Parco Trucca, nuovo ponte in acciaio. In estate i lavori

Dalla scorsa estate è stato parzialmente transennato tanto sono critiche le condizioni del ponte ciclopedonale in legno al parco della Trucca, utilizzato per raggiungere anche la frequentata area cani. Ma a breve il Comune di Bergamo interverrà demolendo e ricostruendo ex novo (in acciaio) la struttura, lavori che dovrebbero partire questa estate e concludersi in autunno (la durata prevista è di circa 90 giorni).

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta in un capitolo di spesa pari a 300mila euro dedicato agli interventi di «manutenzione straordinaria delle opere strutturali stradali e dei ponti cittadini – anno 2025» che comprende anche il consolidamento della passerella ciclopedonale di via Borgo Palazzo, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale della tranvia Teb1.

«Soluzioni più durevoli»

«Questo intervento rappresenta un’azione concreta di cura e manutenzione della città, che spesso non è visibile quanto le grandi opere ma è fondamentale per garantire sicurezza e qualità dei percorsi urbani – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. Interveniamo su infrastrutture utilizzate quotidianamente, migliorandone le condizioni strutturali e aggiornandole con soluzioni più durevoli e sostenibili. La scelta di utilizzare materiali come l’acciaio Corten va proprio in questa direzione: investire oggi per ridurre nel tempo i costi di manutenzione e assicurare opere più resilienti».

«La nuova struttura sarà progettata per garantire sicurezza e comfort anche in condizioni meteorologiche avverse» Per quanto riguarda il ponte ciclopedonale alla Trucca, il progetto è stato di recente riapprovato, «a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica relativa all’intervento di demolizione e ricostruzione, non previsto nella precedente deliberazione – precisa il Comune –. L’aggiornamento ha comportato una revisione di alcune voci del quadro economico, senza modificare l’importo complessivo dell’investimento».

In acciaio la nuova passerella

La passerella lignea è ormai compromessa, l’impalcato è in parte ceduto, per l’umidità e l’usura. Da qui la decisione di demolirla e ricostruirla in acciaio corten, «materiale che garantisce elevate prestazioni meccaniche, lunga durabilità e minori esigenze manutentive – si legge ancora nella nota tecnica di Palafrizzoni –. La nuova struttura sarà composta da travi metalliche portanti e da un piano di calpestio in grigliato antiscivolo e drenante, progettato per garantire sicurezza e comfort anche in condizioni meteorologiche avverse».

In Borgo Palazzo