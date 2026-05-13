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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 13 Maggio 2026

Bergamo, al parco Turani nuovo pozzo per alimentare il laghetto e area fitness

IL RESTYLING. Prosegue la riqualificazione del parco nel quartiere di Redona: stop all’uso di acqua potabile e nuove attrezzature sportive all’aperto.

Bergamo, al parco Turani nuovo pozzo per alimentare il laghetto e area fitness
Il laghetto del parco Turani nel quartiere di Redona a Bergamo. Sarà alimentato da un pozzo per non sprecare acqua potabile
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Proseguono gli interventi di riqualificazione del parco Turani di Redona, a Bergamo, con nuovi investimenti dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sport all’aria aperta. Le novità sono state presentate dal Comune di Bergamo dagli assessori Oriana Ruzzini e Marcella Messina insieme ai tecnici comunali.

Un pozzo artesiano per alimentare il laghetto del parco

Tra gli interventi principali c’è la realizzazione di un pozzo artesiano profondo circa 60 metri che servirà ad alimentare il laghetto del parco senza utilizzare acqua potabile. L’obiettivo è ridurre gli sprechi idrici e favorire una gestione più sostenibile delle risorse naturali.

Il laghetto del parco Turani, importante anche per la biodiversità urbana, rientra così nel percorso di transizione ecologica già avviato in altri spazi verdi cittadini. A Bergamo, infatti, le perdite della rete idrica restano significative: circa il 25-26% dell’acqua immessa non arriva ai rubinetti.

«Lo spreco di acqua potabile deve essere prevenuto, soprattutto in un contesto segnato dal cambiamento climatico e dalle crisi idriche», ha spiegato l’assessora alla Transizione ecologica Oriana Ruzzini.

Bergamo, al parco Turani nuovo pozzo per alimentare il laghetto e area fitness
Parco Turani di Redona con le assessore Marcella Messina e Oriana Ruzzini
(Foto di Yuri Colleoni)

Nuova area fitness con allenamenti tramite QR code

Nel parco è stata inoltre completata una nuova area fitness che sostituisce le precedenti attrezzature ormai obsolete. Lo spazio, realizzato dall’azienda Kompan, è pensato per adolescenti e adulti e permette di accedere tramite QR code a programmi di allenamento personalizzati. Attraverso un’app dedicata gli utenti possono consultare video illustrativi, monitorare gli allenamenti e individuare altre aree sportive vicine.

«Vogliamo che i parchi cittadini siano sempre più spazi accessibili, vissuti e capaci di promuovere salute e socialità», ha dichiarato l’assessora allo Sport Marcella Messina.

Bergamo, al parco Turani nuovo pozzo per alimentare il laghetto e area fitness
La nuova area fitness del parco Turani nel quartiere di Redona a Bergamo
(Foto di Colleoni)
Bergamo, al parco Turani nuovo pozzo per alimentare il laghetto e area fitness
Il pozzo che serve per alimentare il laghetto senza sprecare acqua potabile
(Foto di Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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