Parking Fara di Città Alta, prenotata la metà dei posti riservati ai residenti: ora la seconda fase

La prelazione per accaparrarsi uno dei 64 posti auto del parcheggio della Fara , riservata a residenti e commercianti di Città Alta, sta per scadere: dopo la prima fase che prevedeva la possibilità di prenotare un solo stallo per nucleo familiare, circa la metà dei posti messi a disposizione dalla Bergamo Parcheggi (la società concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione della struttura) sono rimasti disponibili. A fine maggio si è aperta la seconda delle tre finestre previste per la cessione di questi 64 parcheggi (su 469), previsti al quinto e sesto livello.