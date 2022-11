Partenza a rilento per la velostazione. Periodi di utilizzo gratuito per promuoverla

È stata inaugurata durante la scorsa primavera per incentivare la mobilità ciclistica e migliorare l’interscambio con le diverse linee di trasporto pubblico, soprattutto quelle ferroviarie. Si tratta della struttura di 200 metri quadrati, davanti alla stazione di Bergamo , che si configura come un parcheggio sicuro - e a pagamento - pensato per permettere ai pendolari di pedalare da casa fin quasi ai binari del proprio treno (e viceversa) senza doversi più preoccupare del rischio di furti alle bici. Accessibile tutti i giorni (dalle 5 alle 24) tramite un ingresso automatizzato con tornelli, presidiata da telecamere e dotata di rastrelliere a cui gli utenti possono legare il loro mezzo a due ruote, la velostazione di piazzale Marconi è però ancora in una fase di rodaggio e non ha preso del tutto piede tra le abitudini dei bergamaschi.