Partite dell’Atalanta a Bergamo, ecco le regole per alcol e bevande

In occasione di tutti gli incontri, ecco cosa è stato deciso:

L’area, nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo, è da considerarsi quella compresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze, come da planimetria allegata, anch’esse da ricomprendere nel divieto:

via Muraine;

via Suardi;

via Corridoni (fino all’intersezione con la circonvallazione Plorzano);

circonvallazione Plorzano;

circonvallazione Fabriciano (fino all’intersezione con via Pescaria);

via Pescaria;

via Baioni (dall’incrocio con via Pescaria e sino a via Nazario Sauro);

via Nazario Sauro;

piazzale Oberdan;

via Cesare Battisti;

via Spino.

Il provvedimento ha validità dal 02/09/2023 al 26/05/2024