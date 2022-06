Partono i lavori lungo la circonvallazione Paltriniano, si allarga il cantiere di Piazza Matteotti: la mappa dei cantieri in città

Novità per quel che riguarda alcuni cantieri della città. Innanzitutto si è conclusa la prima parte del grande cantiere che punta a sistemare i sottoservizi e la pavimentazione della Corsarola, in Città Alta . La viabilità è quindi stata ripristinata, con via Salvecchio tornata ad essere percorribile solo in senso discendente. Per gran parte del tratto di via Colleoni su cui si sono concentrati i lavori, la pavimentazione a lisca di pesce è stata definitivamente ripristinata : per un breve tratto di strada è stata prevista una soluzione diversa, a cubetti, per segnalare il tratto da cui sarà necessario riavviare l’intervento alla ripresa dei lavori. In quest’area, infatti, sarà ancora necessario intervenire per la sostituzione dei sottoservizi e per questo motivo si è scelto di realizzare un «marker» visivo come una pavimentazione provvisoria difforme dall’originale. Al termine del cantiere, anche questo tratto sarà pavimentato a lisca di pesce.