Passaporti a Bergamo, la Questura apre anche sabato 28 novembre e il 5 dicembre
INFO UTILE. Due aperture straordinarie in vista del Natale per adulti e minori. Prenotazioni obbligatorie online dal 23 e dal 26 novembre, in entrambi i casi dalle 10.30.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La Questura di Bergamo aprirà l’Ufficio Passaporti sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre. Le due aperture straordinarie, annunciate in vista delle festività natalizie e del previsto aumento delle partenze per l’estero, permetteranno di presentare la domanda di rilascio del passaporto anche nel fine settimana.
L’iniziativa è rivolta a maggiorenni e minorenni. I posti aggiuntivi consentiranno a chi lavora o ha altri impegni durante la settimana di fissare un appuntamento di sabato e di programmare per tempo le pratiche per i viaggi all’estero.
Quando e come prenotare
Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione attraverso l’Agenda Passaporti online, utilizzando Spid o Cie. Gli appuntamenti saranno disponibili secondo il seguente calendario: lunedì 23 novembre, dalle ore 10.30, per l’apertura di sabato 28 novembre; giovedì 26 novembre, dalle ore 10.30, per l’apertura di sabato 5 dicembre.
I documenti da portare e i costi
Gli utenti dovranno presentarsi all’appuntamento muniti della documentazione prevista per il rilascio del passaporto: modulo di prenotazione ricevuto via e-mail, documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia, attestazione del pagamento di 42,70 euro, contributo amministrativo di 73,50 euro e una fotografia formato tessera conforme agli standard Icao.
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