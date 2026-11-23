La Questura di Bergamo aprirà l’Ufficio Passaporti sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre. Le due aperture straordinarie, annunciate in vista delle festività natalizie e del previsto aumento delle partenze per l’estero, permetteranno di presentare la domanda di rilascio del passaporto anche nel fine settimana.

L’iniziativa è rivolta a maggiorenni e minorenni. I posti aggiuntivi consentiranno a chi lavora o ha altri impegni durante la settimana di fissare un appuntamento di sabato e di programmare per tempo le pratiche per i viaggi all’estero.