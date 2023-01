Passaporti, presto 250 appuntamenti in più a settimana

A parlare sono i numeri. In tutto il 2022 l’ufficio passaporti della questura ha consegnato qualcosa come 39.500 documenti ad altrettanti bergamaschi. E per quest’anno il dato – già di per sé un record rispetto al passato – è destinato a salire, visto che fino a ieri le pratiche del mese di gennaio erano già 3.044, cui si sommano le 200 programmate per la giornata di oggi, per un totale di 3.244 passaporti solo in questo primo mese del 2023 . In proiezione, dunque, soltanto con questi ritmi, a fine anno gli uffici di via Noli potrebbero arrivare a sfornare ancora oltre 39mila passaporti. Ma i numeri potrebbero essere ben più consistenti. L’intenzione del questore Stanislao Schimera è infatti quella di estendere ulteriormente gli orari di apertura degli sportelli, ora aperti tutte le mattine (dal lunedì al venerdì) e i pomeriggi di martedì e giovedì per le «urgenze», ovvero per chi (solo se residente a Bergamo e provincia) è in possesso di un biglietto di andata e ritorno per un viaggio programmato nei venti giorni successivi: in questo caso non serve la prenotazione.