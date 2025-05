Pellegrinaggio sulla tomba di Francesco. E oggi parte il Giubileo delle famiglie

Una giornata intensa nella Capitale, ricca di momenti significativi, da vivere insieme al Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. È la proposta dell’agenzia viaggi Ovet, che per sabato 12 luglio ha organizzato un pellegrinaggio giubilare a Roma, che avrà tra le sue tappe più sentite la tomba di Papa Francesco.

Gli itinerari Ovet

L’appuntamento tutto bergamasco fa parte della serie di itinerari che l’agenzia ha messo a punto in occasione dell’Anno Santo dedicato al tema della speranza e sarà caratterizzato da un’unica giornata tra Bergamo e Roma con viaggio in Frecciarossa. I partecipanti, sabato 12 luglio, si ritroveranno a Bergamo, da dove partiranno con un pullman privato in direzione Milano. Arrivati alla stazione ferroviaria di Milano Centrale, i pellegrini saliranno sul Frecciarossa per Roma. Una volta arrivati nella Città Eterna, i partecipanti sosteranno in preghiera all’interno di Santa Maria Maggiore, presso la tomba di Papa Francesco. Qui il gruppo si unirà ai pellegrini che hanno aderito al pellegrinaggio diocesano in programma dal 7 al 13 luglio, tra Abruzzo, Puglia, Basilicata e Lazio e guidato dal Vescovo Beschi, che celebrerà una Santa messa in ricordo del defunto Papa Bergoglio. Il percorso giubilare dei pellegrini bergamaschi continuerà quindi con l’attraversamento di via della Conciliazione e il passaggio attraverso la Porta Santa della Basilica Vaticana.

«Questo pellegrinaggio giubilare a Roma – dice Paolo Morosini, referente dei viaggi di gruppo dell’agenzia – è stato previsto in concomitanza con il pellegrinaggio diocesano accompagnato dal Vescovo Beschi, che avrà una prima parte in Puglia e proseguirà poi a Roma. Sabato 12 luglio il Vescovo celebrerà una Messa in Santa Maria Maggiore, presso la tomba di Papa Francesco. Allora, visto che quest’anno, come agenzia, in occasione del Giubileo stiamo proponendo vari itinerari di un giorno a Roma in treno che stanno ricevendo una buona adesione, abbiamo pensato di riproporlo». Di proposte come queste, che riescono a concentrare nell’arco di una giornata immagini, spunti e momenti significativi, Ovet ne farà ancora diverse: essendo programmate di sabato, sono particolarmente indicate anche per le famiglie con bambini e ragazzi giovani. In molti già nelle precedenti uscite hanno colto l’occasione di andare a Roma non tanto e non solo come turisti, ma da veri e propri pellegrini.

Il pellegrinaggio diocesano

Come anticipato, sempre a luglio, dal 7 al 13, si terrà il pellegrinaggio diocesano con il Vescovo Beschi. Un viaggio di sette giorni tra Puglia e Roma: il percorso sarà anticipato da alcune tappe nella regione pugliese per vivere il sacramento della riconciliazione attraverso la figura di Padre Pio da Pietrelcina e l’antica spiritualità dei pellegrini legata all’Arcangelo Michele. Si giungerà quindi nell’Urbe sulle tombe dei Santi Apostoli e dei primi martiri cristiani ci si disporrà all’ingresso alle «Porte Sante» nelle quattro principali basiliche romane. E, dal 25 al 28 settembre, il vicario generale della Diocesi, monsignor Davide Pelucchi, guiderà i pellegrini bergamaschi in un pellegrinaggio diocesano in Bulgaria, in occasione del centesimo anniversario dell’ordinazione episcopale di Papa Giovanni XXIII – avvenuta il 19 marzo 1925 – e il suo primo incarico diplomatico come Visitatore e Delegato apostolico di Bulgaria (1925-1934).

La Bulgaria

Un’occasione per approfondire l’esperienza spirituale e pastorale del futuro papa ma anche per visitare la terra bulgara – così amata da Roncalli – con la sua storia travagliata, la sua fede, la sua cultura. Per tutte le informazioni sui pellegrinaggi organizzati dall’agenzia, è possibile consultare il sito di Ovet Viaggi: www.ovetviaggi.it.