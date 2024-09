Per un giorno il Quadriportico si trasforma in sala da bridge

Un torneo di bridge in centro città. Nella giornata di domenica 15 settembre il Quadriportico del Sentierone si è trasformato in un enorme tavolo da gioco per il torneo a coppie «Città di Bergamo», dove sono state allestite 27 postazioni per le 54 coppie partecipanti. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Bergamasca Bridge (affiliata alla Federazione Italiana Bridge, associata al Coni come «sport della mente») ed è stata l’ultimo appuntamento di un ciclo di analoghi tornei che si sono svolti durante l’estate nelle sedi delle più importanti città lombarde. L’iniziativa ha avuto il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Comitato Lombardia Bridge.