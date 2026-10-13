Permessi di soggiorno, a Bergamo 1.063 rigetti e revoche: +14%

Il dato emerge dal bilancio dell’attività dell’ Ufficio Immigrazione della Questura , impegnato nelle verifiche sui requisiti necessari sia per ottenere il titolo di soggiorno sia per conservarlo nel tempo.

Permessi di soggiorno, le principali cause di rigetto e revoca

Ingressi per lavoro, controlli sui contratti di soggiorno

Particolare attenzione è stata riservata anche ai cittadini stranieri arrivati in Italia per motivi di lavoro. In diversi casi è emersa la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione, passaggio necessario per il completamento della procedura. Questa irregolarità ha comportato la revoca del nulla osta all’ingresso e del visto, facendo così venir meno i presupposti per il rilascio del permesso.