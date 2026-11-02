Piatti iconici del territorio: nuova promozione con RistorantiBergamo
PER UN MESE. Dal 3 novembre al 3 dicembre i ristoranti aderenti propongono i loro piatti iconici. Prenotazioni direttamente nei locali.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Diciassette ristoranti di Bergamo e provincia, un prezzo comune e menu diversi per raccontare l’identità di ogni cucina. Dal 3 novembre al 3 dicembre 2026 torna la promozione di RistorantiBergamo: 50 euro a persona, tutto compreso, per scoprire le ricette più rappresentative dei locali aderenti.
Un mese dedicato ai piatti iconici
Ogni ristorante proporrà un proprio percorso, costruito attorno ai piatti che ne esprimono la storia e lo stile. Un’occasione per tornare nel locale preferito o conoscere una nuova cucina, attraverso le preparazioni più amate.
I locali aderenti
Partecipano Baretto di San Vigilio, Da Mimmo, Fatur, Gusto, La Vendemmia, I Sapori di Terra e Mare, La Fricca, La Ripa, Lalimentari, Le Gout, Le Miniere, Mariet, Polisena Agriturismo Veg, Ponte di Briolo, Trattoria Sant’Ambroeus, Trattoria Falconi e Taiocchi.
Menu e prenotazioni
Per prenotare occorre contattare direttamente il ristorante scelto. Tutti i menu promozionali e i recapiti dei locali sono disponibili sul sito www.ristorantibergamo.com.
Convivialità e cultura del territorio
L’iniziativa prosegue il percorso delle precedenti promozioni del gruppo, tra cui «Usciamo a cena!». «Il filo conduttore resta la valorizzazione della cultura enogastronomica: il cibo come occasione di condivisione e come modo per raccontare il territorio, le sue tradizioni e il lavoro di chi ogni giorno le porta in tavola», spiega il presidente Beppe Acquaroli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA