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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 02 Novembre 2026

Piatti iconici del territorio: nuova promozione con RistorantiBergamo

PER UN MESE. Dal 3 novembre al 3 dicembre i ristoranti aderenti propongono i loro piatti iconici. Prenotazioni direttamente nei locali.

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Redazione Web
Redazione Web

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Piatti iconici del territorio: nuova promozione con RistorantiBergamo
Piatti tipici della tradizione in un mese di promozione

Bergamo

Diciassette ristoranti di Bergamo e provincia, un prezzo comune e menu diversi per raccontare l’identità di ogni cucina. Dal 3 novembre al 3 dicembre 2026 torna la promozione di RistorantiBergamo: 50 euro a persona, tutto compreso, per scoprire le ricette più rappresentative dei locali aderenti.

Un mese dedicato ai piatti iconici

Piatti iconici del territorio: nuova promozione con RistorantiBergamo
La locandina della iniziativa

Ogni ristorante proporrà un proprio percorso, costruito attorno ai piatti che ne esprimono la storia e lo stile. Un’occasione per tornare nel locale preferito o conoscere una nuova cucina, attraverso le preparazioni più amate.

I locali aderenti

Partecipano Baretto di San Vigilio, Da Mimmo, Fatur, Gusto, La Vendemmia, I Sapori di Terra e Mare, La Fricca, La Ripa, Lalimentari, Le Gout, Le Miniere, Mariet, Polisena Agriturismo Veg, Ponte di Briolo, Trattoria Sant’Ambroeus, Trattoria Falconi e Taiocchi.

Menu e prenotazioni

Per prenotare occorre contattare direttamente il ristorante scelto. Tutti i menu promozionali e i recapiti dei locali sono disponibili sul sito www.ristorantibergamo.com.

Convivialità e cultura del territorio

L’iniziativa prosegue il percorso delle precedenti promozioni del gruppo, tra cui «Usciamo a cena!». «Il filo conduttore resta la valorizzazione della cultura enogastronomica: il cibo come occasione di condivisione e come modo per raccontare il territorio, le sue tradizioni e il lavoro di chi ogni giorno le porta in tavola», spiega il presidente Beppe Acquaroli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Beppe Acquaroli
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