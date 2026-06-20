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Cronaca / Bergamo Città Sabato 20 Giugno 2026

Piazza Sant’Anna, nuove panchine colorate e fontana ripulita

IL CANTIERE. Si sono conclusi i lavori di riordino e riqualificazione di piazza Sant’Anna, nel quartiere di Borgo Palazzo. Attraverso il Servizio Verde pubblico, sono stati realizzati una serie di interventi che hanno interessato sia l’arredo urbano sia il verde della piazza.

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Piazza Sant’Anna, nuove panchine colorate e fontana ripulita
Il nuovo arredo di piazza S. Anna

In piazza Sant’Anna sono state sostituite le doghe delle 21 panchine, rimuovendo gli elementi in legno ammalorati e installando nuove sedute realizzate in plastica interamente riciclata, colorata e lavabile. Contestualmente è stata effettuata la rimozione dei rami più bassi degli alberi per migliorare la visibilità, ridisegnata la grande aiuola con piante di stagione e sono state sistemate le siepi. Nelle scorse settimane è stata inoltre effettuata una pulizia approfondita della fontana.

«Questo intervento nasce dall’ascolto dei residenti e dalla volontà di dare una risposta concreta a criticità che erano state segnalate. Non si tratta di una “grande opera”, ma di un insieme di azioni che migliorano la qualità di uno spazio pubblico molto frequentato spesso anche da anziani, restituendo cura e attenzione a un luogo importante per il quartiere. Come Amministrazione stiamo lavorando su progetti strategici che guardano al futuro della città, ma sappiamo che per i cittadini contano anche le piccole cose: una panchina in ordine, un’aiuola curata, una fontana pulita, uno spazio più accogliente, più presidiato e meglio mantenuto. È con questo spirito che interveniamo nei quartieri, affrontando i problemi con pragmatismo e cercando di rendere Bergamo sempre più vivibile, pur nella consapevolezza delle complessità che oggi tutte le città si trovano a gestire», dichiara la sindaca Elena Carnevali.

«Per una adeguata manutenzione degli spazi verdi stiamo dialogando anche con i commercianti affinché ci sia una compartecipazione nella cura della piazza, per accrescere il senso civico collettivo ed educare al rispetto dell’ambiente le giovani generazioni»

«Un intervento di manutenzione straordinaria particolarmente atteso dai residenti e gradito. Le panchine colorate, oltre a dare luce alla piazza, sono comode e lavabili. L’appello è di non abbandonare rifiuti a terra e non rovinare i nuovi arredi. Puntiamo a una sempre maggiore sinergia con la polizia locale e con le forze dell’ordine perché il luogo verde storico venga rispettato. Per una adeguata manutenzione degli spazi verdi stiamo dialogando anche con i commercianti affinché ci sia una compartecipazione nella cura della piazza, per accrescere il senso civico collettivo ed educare al rispetto dell’ambiente le giovani generazioni», dichiara l’assessore alla Transizione ecologica, Oriana Ruzzini.

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