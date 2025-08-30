Piazza Vecchia si prepara per i Maestri del Paesaggio - Foto e video

Piazza Vecchia si trasforma nella «green square». Sono iniziate nei scorsi giorni le operazioni di allestimento per il Landscape Festival 2025 . Ma già da questa mattina, sabato 30 agosto, con la posa delle migliaia di piante previste dai Maestri del Paesaggio, la piazza nel cuore di Città Alta ha iniziato a svelare il volto che assumerà dal 5 al 21 settembre per la 15esima edizione della manifestazione, nella curiosità generale dei tanti turisti che l’hanno attraversata e che si sono fermati ad osservare.

Sarà un’edizione «mediterranea», tra melograni ed ulivi, ma ispirata anche agli artisti del Rinascimento - tra cui Lorenzo Lotto - quella ideata dalla paesaggista inglese Sarah Price. Tra installazioni, eventi culturali e workshop, il Festival cercherà di portare soprattutto la riflessione sul cambiamento del paesaggio urbano nell’epoca dei grandi cambiamenti climatici. «New urban ecosystem», è infatti il tema stabilito per il nuovo anno del Festival.

Iscrizioni aperte per eventi e workshop

Anche nel 2025 il Festival propone un ricco programma formativo aperto a professionisti, studenti e appassionati. Previsti crediti formativi professionali per diverse categorie.

Tra gli appuntamenti principali:

- International Meeting (19-20 settembre): incontri con esperti internazionali da UK, India, Australia, Brasile, Germania e altri Paesi.

- Garden Masterclass (17 settembre): workshop con Henrik Sjöman, esperto mondiale nella scelta di alberature urbane.

- International Seminar (18 settembre): dialogo tra giardinieri e paesaggisti.

- Urban Planning Ecosystem (18 settembre): seminario gratuito sulla gestione del verde urbano.

- Université d’Été – Tutto è Paesaggio (5 settembre): giornata di studio ad Astino sul valore quotidiano del paesaggio.