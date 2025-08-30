Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 30 Agosto 2025

Piazza Vecchia si prepara per i Maestri del Paesaggio - Foto e video

LA MANIFESTAZIONE. Piazza Vecchia inizia la sua trasformazione per il Landscape Festival, in programma dal 5 settembre al 21 settembre. Arrivate le piante, la piazza transennata.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le piante arrivate in piazza Vecchia per il Landscape Festival 2025
Le piante arrivate in piazza Vecchia per il Landscape Festival 2025
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Piazza Vecchia si trasforma nella «green square». Sono iniziate nei scorsi giorni le operazioni di allestimento per il Landscape Festival 2025 . Ma già da questa mattina, sabato 30 agosto, con la posa delle migliaia di piante previste dai Maestri del Paesaggio, la piazza nel cuore di Città Alta ha iniziato a svelare il volto che assumerà dal 5 al 21 settembre per la 15esima edizione della manifestazione, nella curiosità generale dei tanti turisti che l’hanno attraversata e che si sono fermati ad osservare.

Sarà un’edizione «mediterranea», tra melograni ed ulivi, ma ispirata anche agli artisti del Rinascimento - tra cui Lorenzo Lotto - quella ideata dalla paesaggista inglese Sarah Price. Tra installazioni, eventi culturali e workshop, il Festival cercherà di portare soprattutto la riflessione sul cambiamento del paesaggio urbano nell’epoca dei grandi cambiamenti climatici. «New urban ecosystem», è infatti il tema stabilito per il nuovo anno del Festival.

Iscrizioni aperte per eventi e workshop

Anche nel 2025 il Festival propone un ricco programma formativo aperto a professionisti, studenti e appassionati. Previsti crediti formativi professionali per diverse categorie.

Tra gli appuntamenti principali:

- International Meeting (19-20 settembre): incontri con esperti internazionali da UK, India, Australia, Brasile, Germania e altri Paesi.
- Garden Masterclass (17 settembre): workshop con Henrik Sjöman, esperto mondiale nella scelta di alberature urbane.
- International Seminar (18 settembre): dialogo tra giardinieri e paesaggisti.
- Urban Planning Ecosystem (18 settembre): seminario gratuito sulla gestione del verde urbano.
- Université d’Été – Tutto è Paesaggio (5 settembre): giornata di studio ad Astino sul valore quotidiano del paesaggio.

Il programma completo, i dettagli degli eventi e le modalità di iscrizione sono disponibili su www.landscapefestival.it .

