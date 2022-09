Piazzale della Repubblica, ecco il nuovo look dopo l’intervento di restyling

Continuano i lavori sulle strade della città per rimettere a nuovo l’asfalto delle vie incluse nel piano asfaltature 2022 voluto dall’Amministrazione di Bergamo. Dopo via Baioni, via Pietro Ruggeri da Stabello e via Suardi, tre importanti arterie del traffico veicolare della città, sono stati ultimati gli interventi in via Vetta e sull’ultimo tratto di via Zanica : i lavori proseguiranno nei prossimi giorni in via Castagneta, con l’estensione anche a via Beltrami, originariamente non prevista, ma inserita nel piano all’ultimo perché valutato necessario un intervento.