Pioggia di premi con il Gioco de L’Eco, lunedì al via la raccolta dei bollini

Il Gioco de L’Eco 2024, il concorso che permette ai lettori di vincere tantissimi premi, è finalmente in partenza. Verrà premiata la fedeltà dei lettori. Oggi, 21 gennaio, è l’ultimo giorno per trovare la cartella numerata insieme al giornale. È fondamentale per poter prendere parte al concorso. Domani, 22 gennaio, il primo bollino.

Gli abbonati «cartacei» hanno ricevuto la cartella venerdì. Gli abbonati digitali hanno ricevuto un’e-mail giovedì e, se non l’hanno ancora fatto, devono cliccare «Voglio giocare». Riceveranno un numero per le estrazioni giornaliere e parteciperanno automaticamente all’estrazione finale, quella che mette in palio una bellissima Yaris Hybrid Trend MY24 della concessionaria «Sarco».

Requisito fondamentale: avere un abbonamento digitale che copra tutta la durata del concorso. Non potranno, quindi, giocare gli abbonati a copie singole o ad abbonamenti a consumo. Chi avesse problemi con la mail, può contattare l’ufficio abbonamenti.

Oltre alla bellissima Yaris, i premi in palio sono tantissimi: 140 buoni spesa, dal valore di 150 euro, da spendere agli Esselunga di Bergamo e provincia; sette voucher validi per sette weekend, da due notti ciascuno, in una struttura aderente al Consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia orientale per due persone, in pernottamento e prima colazione, comprensivo di due cene omaggio presso un ristorante tipico; sette pacchetti «Msc crociera», ognuno da sette notti e per due persone, in una bellissima cabina con balcone. La crociera è da effettuarsi nel Mediterraneo e nel mondo (esclusi World Cruise, Sud America e Sud Africa) nei mesi di maggio 2024 oppure settembre 2024. Tutte le partenze sono soggette a disponibilità commerciale al momento della prenotazione e sono esclusi volo e trasferimenti.

Le regole del gioco

Ma come si gioca? È fondamentale comprare il giornale tutti i giorni. A partire da domani, lunedì 22 gennaio, per sette settimane troverete ogni giorno un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella numerata. Se riuscirete a incollare tutti i 49 bollini, potrete partecipare all’estrazione finale e sperare di vincere la Yaris Hybrid Trend MY24.

Oltre al bollino, dal lunedì al sabato troverete ogni giorno un elenco da confrontare con il numero della vostra cartella. Se trovate nell’elenco, dal lunedì al giovedì, il vostro numero fortunato, ed avete incollato tutti i bollini fedeltà pubblicati fino a quel momento, potreste vincere un buono spesa Esselunga dal valore di 150 euro. Telefonate allo 035/386.303 entro le 13 del giorno successivo alla potenziale vincita: vinceranno il buono i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra coloro che hanno telefonato.