Piscine Italcementi, proposta da 20 milioni di euro per la riqualificazione

Poli: «Ultimo tassello del piano di rigenerazione delle strutture sportive della città»

Con le piscine Italcementi chiudiamo il piano di ammodernamento degli impianti sportivi della città – commenta l’Assessora allo sport Loredana Poli -. Negli anni della nostra Amministrazione Bergamo ha conosciuto un vero e proprio processo di rinascimento delle strutture sportive, sulle quali si era molto discusso nei decenni precedenti, ma molto poco di concreto si era realizzato. Dallo stadio al nuovo palasport che sorgerà nel quartiere di Celadina, dal nuovo palaghiaccio al palazzetto per gli sport rotellistici, dalla palestra per la scherma di Loreto al nuovo campo Utili (i cui lavori sono appena partiti), dall’upgrade del bocciodromo all’intervento di sistemazione – grazie all’Università di Bergamo – del centro tennis di Loreto, dalla nuova palestra di San Tomaso ai tanti campi da calcio di quartiere rimessi a nuovo, in questi anni abbiamo dato risposte concrete per la sistemazione e l’ammodernamento praticamente della totalità del patrimonio di impianti sportivi della città, creando le condizioni per una crescita del movimento sportivo bergamasco. Le piscine Italcementi sono l’ultimo grande tassello di questo piano: l’iter che prende avvio in questi giorni porterà ad avviare il cantiere entro la fine dell’anno 2024, il che implica che entro il 2026 Bergamo potrà avvalersi di un impianto rimesso a nuovo, più efficiente, più moderno, raccogliendo le tante richieste pervenute negli anni dalle associazioni sportive natatorie che necessitano di migliori condizioni per far crescere ulteriormente non solo la propria attività, ma tutto il movimento cittadino».