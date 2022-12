Piste ciclabili, 5 cantieri in città per collegare i percorsi

Approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la realizzazione di connessioni tra piste ciclabili esistenti: 5 cantieri diversi, di piccola dimensione, per connettere tratti già esistenti e non in continuità tra loro. Il primo intervento prevede la realizzazione nel quartiere Redona di un tratto di percorso ciclopedonale su Via Don Guanella, per collegare il tracciato esistente proveniente dal Parco Goisis e i tracciati esistenti in Via Marzanica - Via Radini Tedeschi, continuazione del percorso su Via Radini Tedeschi per l’unione di Parco Turani e del tratto proveniente da Via Gusmini.