Piste ciclabili, nuova segnaletica in arrivo dalla stazione dei treni all’Università

Arrivano in città, proprio in questi giorni, i cartelli colorati (lunghi circa 60 centimetri e larghi 20, con colori che vanno dal ciclamino al blu) con lettera identificativa del percorso ciclabile per indicare ai ciclisti la strada da seguire per raggiungere i punti di interesse, dalla stazione dei treni all’Università. Si tratta della prima fase di attuazione del nuovo progetto di segnaletica stradale, a misura di ciclista, che il Comune di Bergamo, grazie al supporto tecnico di Atb, ha deciso di realizzare in vista della «Settimana europea della Mobilità», a metà settembre.