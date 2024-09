Plogging, al Mondiale raccolti 1.289 chili di rifiuti - Video

Bergamo domenica 29 settembre ha ospitato la prima edizione del Campionato mondiale di Urban Plogging, che ha seguito la sfida di Trail svoltasi sabato sui monti della Val Gandino. I partecipanti in città, 40 atleti che venivano da una dozzina di Paesi (dalla Svezia al Giappone), si sono sfidati in questa singolare disciplina che unisce corsa e raccolta dei rifiuti abbandonati. L’evento era organizzato dal Comitato internazionale di Plogging, col patrocinio del ministero dell’Ambiente, Provincia, Comuni di Gandino e Bergamo e altri enti.

Gli atleti sono partiti alle 9,30 dal Daste Bistrò di Celadina, e per 90 minuti hanno «sondato» la zona di Borgo Palazzo e del centro. L’unico «check-point» obbligatorio in piazzale Alpini. Ciascun atleta aveva in dotazione sei sacchi per separare indifferenziato, plastica, carta, vetro, metalli e Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pile). Svariati gli oggetti raccolti: copertoni, telai di bici, pezzi di cartelli stradali, persino una pianola. Sono seguite le premiazioni a Daste.