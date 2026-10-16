Polizia, controlli anti droga a Bergamo: 260 persone controllate e quattro denunce

Oltre 260 persone controllate, quattro denunce e più di 61 grammi di hashish sequestrati. È il bilancio di due serate di controlli straordinari nelle aree più sensibili di Bergamo, dalla Malpensata a Borgo Palazzo fino alla zona della stazione ferroviaria.

I servizi della polizia di Stato, svolti anche in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, con il supporto delle unità cinofile, rientrano nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’illegalità.

Controlli antidroga a Bergamo

Durante il servizio di martedì sera sono state controllate 112 persone, 32 delle quali con riscontri nelle banche dati delle forze di polizia. In via Zanica, nella zona della Malpensata, un uomo trovato con 13 grammi di hashish è stato segnalato alla Prefettura per possesso di droga.

In Borgo Palazzo, grazie all’intervento dell’unità cinofila della Polizia locale, sono stati individuati due giovani con rispettivamente 9,20 e 16,76 grammi di hashish. Il secondo, alla guida di un ciclomotore, ha subito il ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo. Altri quantitativi di droga sono stati sequestrati a carico di ignoti: 10,52 grammi di hashish in via San Giovanni Bosco, nei pressi del Parco degli Olmi, e 11,8 grammi in via Bono.

Quattro denunce e oltre 150 persone controllate

I controlli sono proseguiti anche nella serata successiva, nonostante l’impiego di numerosi agenti nei servizi di sicurezza legati alla partita. Le Volanti della Questura e il reparto prevenzione crimine di Milano hanno controllato oltre 150 persone, con 35 riscontri nelle banche dati delle forze di polizia. Quattro persone sono state denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio.