Polizia locale: cellulare alla guida ed eccesso di velocità, aumentano le sanzioni

Un anno importante il 2023 per la Polizia locale del Comune di Bergamo: è quanto emerge dalla presentazione dell’attività del Comando di via Coghetti per quel che riguarda l’anno appena concluso. Il 2023 è stato un anno particolare, per la città di Bergamo e, di riflesso, per il Corpo di Polizia locale del Comune di Bergamo. Le centinaia di eventi di Bergamo Brescia Capitale della Cultura hanno richiesto uno sforzo notevole al Comando di via Coghetti, per sovrintendere alle iniziative, per garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi in cui si svolgevano gli eventi. E gli agenti del Comune di Bergamo ne hanno monitorati oltre 260, quasi uno al giorno, con circa 10.400 ore di attività.

Non solo gli eventi della Capitale, ma anche i tanti cantieri in città. La Polizia locale di Bergamo ha cercato di agevolare il traffico veicolare, presenziando nelle ore di punta e regolando il traffico per quanto possibile.

Cellulare e velocità: sanzioni in aumento

L’attività 2023 del Comando di via Coghetti, poi, si è concentrata poi sulla prevenzione e sulla sicurezza stradale, con controlli mirati sulle strade: l’utilizzo del cellulare alla guida, l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza sono le principali cause di incidenti gravi sulle strade. Su questi temi si è molto lavorato nell’ambito del 2023. I dati delle sanzioni per violazione del codice della strada, dimostrano l’attenzione crescente al tema della sicurezza stradale in città: crescono i veicoli fermati e sequestrati (474), le patenti ritirate (366), le violazioni (649) e le patenti ritirate (168) per eccesso di velocità.

Le violazioni al codice della strada rilevate nel 2023 dagli agenti e dagli ausiliari sono state 64.866, la maggior parte per sosta vietata. La maggior parte delle sanzioni sono state elevate in via Paglia (1.475), Piazza Mercato del Fieno (1.378), viale della Mura (1.263), via Locatelli (1.172), viale Papa Giovanni (1.050).

Varchi Ztl: 81 mila sanzioni a non residenti

Per quel che riguarda invece le violazioni rilevate dall’occhio elettronico, si conferma la necessità di protezione delle aree di maggior valore della città. Nel 2023 sono state 98.183, di cui viale Vittorio Emanuele (21.902), Largo Belotti (12.707), piazza Pontida (6.069), via san Bernardino (Ztl notturna 3.035), via Maironi da Ponte (9.454), via san Giacomo (3.412), piazza Cittadella 792, via Tasso (3.571). L’attivazione di nuovi varchi di Ztl incrementa il numero complessivo di sanzioni elevate in città. Non si raggiungono più i livelli del 2018, quando furono attivati ben 12 nuovi varchi Ztl in città, quelli a protezione di Città Alta. Delle sanzioni emesse elettronicamente per accesso abusivo in Ztl, ne sono state spedite 16.632 (16,94% del totale) a cittadini residenti a Bergamo, mentre fuori Bergamo ne sono state spedite 81.551: questa è la dimostrazione della necessità di protezione di gran parte delle aree della città da veicoli di non residenti in città.

Incrementano ancora esposti, telefonate e segnalazioni gestite dalla Polizia locale per la cittadinanza, anche a dimostrazione del miglioramento della fiducia nel Corpo del Comune di Bergamo da parte dei cittadini. Questo deriva dall’incremento degli strumenti di comunicazione messi a disposizione della cittadinanza negli anni: pensiamo alla app 1SAFE o allo strumento SegnalaBergamo, ma anche le segnalazioni dei Gruppi di controllo del Vicinato contribuiscono all’incremento di segnalazioni in alcuni quartieri della città. Il progetto con l’associazione Ragazzi On The Road ha visto 6 ragazzi affiancare gli operatori di Polizia Locale nelle attività di istituto.

Sequestrati 21 chili di droga

Sono 35 gli arresti eseguiti dalla Polizia locale nel 2023 (per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, furto, rapina, maltrattamento in famiglia, ingresso illegale, documenti falsi). Le unità cinofile hanno totalizzato 44 recuperi di sostanze stupefacenti per 4.480 grammi di sostanze sequestrate. Complessivamente, il Comando ha sequestrato nel 2023 21kg di sostanze stupefacenti, mentre il denaro sequestrato è quantificato in 5.793 euro. L’ufficio falsi documentali ha controllato ben 2220 diversi documenti: 67 sono risultati falsi.

Raddoppiata la video sorveglianza