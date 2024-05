Polizia locale, da inizio anno in città rilevati 609 incidenti

Si è chiusa un’altra settimana di attività del Comando di Polizia locale del Comune di Bergamo, che ha visto gli agenti impegnati in vari ambiti: dal presidio dei quartieri alla viabilità, dalle attività di prevenzione ai controlli sui mezzi pesanti e sull’uso del cellulare alla guida. Per quanto riguarda le Unità mobili di quartiere, attenzione verso le aree dei quartieri di Carnovali, Longuelo, Colognola, Villaggio degli Sposi, con oltre 32 ore di lavoro per circa 53 agenti, con 63 sanzioni elevate.

Viabilità e manifestazioni

È proseguita l’attività per regolare il traffico, innanzitutto per garantire la sicurezza all’ingresso delle scuole della città, con 20 agenti impegnati e 10 ore di servizio. Gli agenti di via Coghetti hanno trascorso 20 ore della scorsa settimana tra piazzale Marconi e le autolinee per gestire - attraverso turni che hanno richiesto l’impiego di 20 agenti - il traffico nelle ore di punta, quando, cioè, i flussi di bus sostitutivi dei treni provenienti da Carnate si aggiungono al servizio quotidiano che trasporta pendolari e studenti nel capoluogo.

Grande impegno per informare i residenti delle modifiche alla viabilità e delle novità in fatto di sensi stradali in più punti della città, sull’asse di viale Vittorio Emanuele (dove è stato invertito il senso di marcia di via Brigata Lupi e garantita la svolta a sinistra in via Zelasco) e più in generale ai varchi della Ztl di Città Alta (in via Locatelli, viale Vittorio Emanuele): 20 ore di presidio con 24 operatori impegnati a turno.

Gli agenti di via Coghetti hanno garantito la presenza per presidiare varie manifestazioni in città (come la nuova edizione del Soap Box Rally lungo le Mura domenica scorsa) e in occasione della gara di domenica scorsa tra Atalanta e Roma con 32 ore di servizio e 53 persone coinvolte. Presidio anche al Luna Park di Celadina, con 21 ore di attività e ben 14 agenti coinvolti.

Guida con il cellulare, altre 8 sanzioni

È proseguita anche questa settimana l’attività di verifica dell’utilizzo del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti sulle strade del nostro Paese: 8 le sanzioni comminate negli ultimi 7 giorni. C’è ancora molto lavoro da fare, spiegano dal Comune, perché si smetta di tenere il telefono in mano mentre si è al volante.

Rilevati 33 incidenti, 609 da inizio anno

Sono stati inoltre effettuati i rilievi di 33 incidenti nell’arco della settimana passata: in 15 di questi sono stati accertati feriti lievi, tutte illese le persone coinvolte nei restanti 18 scontri. Dall’inizio dell’anno si contano 609 incidenti rilevati dalla Polizia locale di Bergamo (mortali 2, prognosi riservata 1, feriti lievi 266, senza feriti 340): la Polizia locale di Bergamo si distingue a livello nazionale per la sua capacità di rilievo degli incidenti lungo le strade cittadine. Dall’ultimo dato disponibile sul portale Istat emerge la capacità del Comando del Comune di Bergamo di rilevare ed essere presente in ben il 94% degli incidenti - di qualunque entità essi siano - che sono avvenuti in città nell’arco dell’anno.

Controlli di viabilità sulle strade della città per verificare la guida in stato di ebbrezza lungo le vie della città. Nell’ambito dei controlli svolti sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro 12 conducenti di veicoli, nessuno sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Cinque, infine, le sanzioni per eccesso di velocità sulle strade della città.

Controlli di sicurezza