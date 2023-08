Pontesecco, corsa contro il tempo per finire i lavori. «Pronti per l’inizio della scuola»

Mancano poco meno di tre settimane al giorno in cui, secondo cronoprogramma, i lavori al nodo di Pontesecco saranno finiti. Il 12 settembre inizieranno le scuole ma per quella data, fanno sapere dal Comune di Bergamo, la nuova viabilità sarà completata. Il cantiere procede a ritmo spedito, anche in queste calde giornate d’agosto. La prima rotatoria è stata ultimata nel quartiere di Valtesse, alla confluenza della circonvallazione dentro via Ruggeri da Stabello. Mentre l’altra, più piccola, sta per nascere a Ponteranica.

Ancora venti giorni di lavori

Settimana prossima verranno asfaltati gli allargamenti della sede stradale all’altezza di via Serena, propedeutici alla creazione della seconda rotatoria. Si prospettano quindi ancora una ventina di giorni di lavoro, con l’obiettivo di sciogliere, entro l’inizio delle scuole, uno dei nodi viabilistici più ingarbugliati della città, dove mercoledì 23 agosto ha fatto un sopralluogo l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo, Marco Brembilla. Le due rotonde, finanziate per 3,4 milioni dal Patto per la Lombardia e pensate per migliorare la circolazione nel nodo tra Bergamo e Ponteranica, sostituiranno i semafori agli incroci ma anche i birilli che da anni vengono posizionati per raddoppiare temporaneamente la corsia d’ingresso al capoluogo.

Opere di sostegno in corso

La prima rotonda, quella che ha preso il posto del semaforo alla confluenza della circonvallazione dentro via Ruggeri da Stabello nel quartiere di Valtesse, è stata completata. Nel frattempo sono stati portati avanti i passaggi preliminari necessari alla seconda fase del cantiere: i lavori di spostamento dei sottoservizi e di consolidamento nel sottosuolo dell’area di Pontesecco e nei box interrati accanto all’intersezione con le vie Serena e Maresana a Ponteranica, dove a breve, una volta terminate queste opere di sostegno, verrà realizzata la seconda rotatoria. In notturna saranno infine installate le opere fisiche che concretizzano il divieto di svolta a sinistra all’incrocio tra via Biava e via Raboni.

Dal 12 settembre i primi test