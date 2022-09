Porta Nuova, bagni pubblici quasi pronti: entreranno in funzione da inizio ottobre

Entreranno in funzione a inizio ottobre i nuovi bagni pubblici realizzati dal Comune in via Tiraboschi, ai Propilei di Porta Nuova , in una delle zone di maggiore affluenza e passaggio del capoluogo. Un’operazione dal valore di oltre 200mila euro pensata anche in rapporto alla Capitale della Cultura dell’anno prossimo , quando è previsto in città un consistente via vai di turisti. I locali (circa 50 metri quadrati) si trovano sul retro di Palazzo Uffici, negli spazi dove recentemente c’era una porzione dell’ufficio tributi. Ieri il sopralluogo al cantiere da parte di Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici, con l’architetto Milena Salvi, il dirigente Dario Tadè e il progettista Giuseppe Zambelli. L’intervento è quasi finito: mancano il collaudo degli impianti, le finiture e il rivestimento dei pilastri .