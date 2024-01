Potature degli alberi lungo la circonvallazione, code per le Valli

Al via due settimane di potature, da lunedì 22 gennaio, lungo la Circonvallazione delle Valli e i primi pesanti disagi per la viabilità si sono già fatti sentire. Traffico congestionato fin dal primo mattino in uscita dalla città (verso il rondò delle Valli) a causa di un restringimento della carreggiata nel tratto tra le vie Pola e Pizzo della Presolana. Le code, nelle ore di punta, si sono estese per oltre un chilometro, con tempi di percorrenza che hanno raggiunto i 20 minuti. I lavori di potatura dei platani lungo la circonvallazione erano stati annunciati dal Comune di Bergamo e rientrano in un piano più ampio di messa in sicurezza delle alberature in tutta la città. Il cantiere mobile sarà presente in zona anche nei prossimi giorni e resterà attivo, con ulteriori restringimenti della carreggiata, nella fascia oraria dalle 7,30 alle 17,30, anche in direzione opposta.