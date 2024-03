Preghiera interreligiosa: «Abbiamo collaborato per vivere in modo umano un momento tanto disumano»

Il 18 marzo 2020 camion militari carichi di bare lasciarono Bergamo per raggiungere altre città in cui le salme potessero essere cremate. Quella data è stata scelta per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita il 17 marzo 2021. Sabato pomeriggio al cimitero di Bergamo una preghiera interreligiosa e interconfessionale. Don Massimo Rizzi, direttore dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso, ha introdotto la cerimonia in cui ogni comunità religiosa, che ha vissuto lutto e cordoglio per le tante morti che hanno colpito la nostra città, ha presentato una riflessione e preghiera, dopo un minuto di silenzio. «Questo – ha detto don Massimo – il senso del breve e raccolto silenzio: rispetto per i defunti, vicinanza a chi è stato investito dal lutto, gratitudine per tutti, persone e istituzioni, che hanno collaborato per vivere in modo umano un momento tanto disumano».

«Questo momento di preghiera, che può sembrare una cosa piccola – ha detto Ferruccio Rota, presidente del consiglio comunale – ha un grande valore nell’attuale contesto internazionale e nella frammentata realtà sociale in cui viviamo. Questa preghiera è un fondamentale segno di collaborazione e reciproco ascolto, di ricostruzione che nasce dal basso; è un’occasione di pace». Sul palco gli interventi dei rappresentanti delle diverse comunità. Per il Centro culturale islamico di via Cenisio ha parlato il vice presidente Velian Sina; l’associazione Musulmani di Bergamo ha proposto una preghiera con Ghiath Eljou, mentre l’imam Abdulbasit Alhamdi ha letto alcuni versetti del Corano. Alaeddin Rajaby e la figlia Leila hanno rappresentato la Comunità Baha’i con un messaggio tratto dagli scritti di ‘Abdul’Bahà. Sono seguite le parole di Sylvie Di Nunzio e Walter Montagner con una riflessione da parte della Congregazione per la coscienza di Krishna. Padre Oleg Podryachik ha rappresentato la Comunità cristiana ortodossa russo-ucraina; mentre la preghiera della Comunità cristiana ortodosso-romena è stata proposta da padre Bogdan Filip.