Primi temporali tra martedì e mercoledì: minime sotto i 20 gradi, addio notti tropicali

Siamo ormai giunti alla fine di luglio e finalmente le condizioni del tempo inizieranno a cambiare grazie all’afflusso di aria più umida e relativamente fresca da quadranti occidentali. Andiamo con ordine per osservare la dinamica atmosferica che porterà al tanto sospirato cambiamento: il promontorio africano, che ha stazionato per lungo tempo su buona parte dell’Europa centrale e meridionale, migrerà verso Est favorendo l’ingresso di masse d’aria di origine atlantica e, quindi, con caratteristiche molto diverse rispetto alle precedenti . Sarà proprio la differenza di temperatura in gioco nella colonna atmosferica che favorirà lo sviluppo di nubi cumuliformi, cioè di temporali; la disposizione delle correnti portanti in quota, tuttavia, non sarà tale da presupporre significativi accumuli di pioggia ma piuttosto eventi atmosferici locali e dunque per superfici limitate. Anche se alcuni temporali potrebbero interessare le Orobie martedì, appare molto più probabile l’arrivo della pioggia per mercoledì, tra la mattinata e metà pomeriggio .