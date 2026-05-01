Primo Maggio, la Messa del Vescovo al deposito del Tram delle Valli a Ranica

Il Primo Maggio alle 16, nel deposito della Teb in via Tezze a Ranica, il Vescovo Francesco Beschi presiederà la tradizionale Celebrazione Eucaristica per il mondo del lavoro. È il Primo Maggio, giorno dedicato proprio al lavoro come da calendario civile, ma anche il giorno in cui si celebra la memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, ed è quindi significativo che il Vescovo (l’anno scorso celebrò al mercato ortofrutticolo alla Celadina) abbia scelto per la Messa una realtà di così grande rilievo del territorio bergamasco, fra l’altro a un passo dalla conclusione dei lavori per la linea T2 Bergamo-Villa d’Almè.

Lo stesso presidente della Teb, Filippo Simonetti, ha salutato la presenza di monsignor Beschi come un «motivo di onore e di grande soddisfazione», aggiungendo che «aprire» questo luogo di lavoro «rappresenta un gesto dal forte valore simbolico che unisce dimensione civile e tensione spirituale e richiama con intensità il senso del nostro operare quotidiano: un lavoro che ha una rilevanza collettiva e che deve sempre orientarsi al servizio della comunità, dei suoi bisogni e delle sue attese».

«È una forma di amore civile. Il lavoro è la grammatica della società, è il grande codice che fa comunicare anche senza conoscersi di persona» La stessa Diocesi ha rimarcato come la celebrazione eucaristica si collochi «in un cammino di custodia e crescita attorno a quel gran bene comune che è il lavoro, all’interno di quella cultura del fare che è parte integrante del nostro essere uomini e donne e del nostro tessuto produttivo». Parole che si pongono nel solco di quelle affidate a una nota di pochi giorni fa dai Vescovi italiani: «Le persone, autentico soggetto del lavoro, attraverso le loro attività dialogano tra di loro, mettono a disposizione saperi e competenze anche senza conoscersi, costruiscono il futuro del loro Paese e dell’umanità. È una forma di amore civile. Il lavoro è la grammatica della società, è il grande codice che fa comunicare anche senza conoscersi di persona».

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