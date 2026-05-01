Primo Maggio, la Messa del Vescovo al deposito del Tram delle Valli a Ranica
LA CELEBRAZIONE. Alle 16 monsignor Francesco Beschi presiederà la tradizionale celebrazione eucaristica dedicata al mondo del lavoro.
Il Primo Maggio alle 16, nel deposito della Teb in via Tezze a Ranica, il Vescovo Francesco Beschi presiederà la tradizionale Celebrazione Eucaristica per il mondo del lavoro. È il Primo Maggio, giorno dedicato proprio al lavoro come da calendario civile, ma anche il giorno in cui si celebra la memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, ed è quindi significativo che il Vescovo (l’anno scorso celebrò al mercato ortofrutticolo alla Celadina) abbia scelto per la Messa una realtà di così grande rilievo del territorio bergamasco, fra l’altro a un passo dalla conclusione dei lavori per la linea T2 Bergamo-Villa d’Almè.
Lo stesso presidente della Teb, Filippo Simonetti, ha salutato la presenza di monsignor Beschi come un «motivo di onore e di grande soddisfazione», aggiungendo che «aprire» questo luogo di lavoro «rappresenta un gesto dal forte valore simbolico che unisce dimensione civile e tensione spirituale e richiama con intensità il senso del nostro operare quotidiano: un lavoro che ha una rilevanza collettiva e che deve sempre orientarsi al servizio della comunità, dei suoi bisogni e delle sue attese».
Primo Maggio, la Messa del Vescovo alla sede della Teb2 settimane fa
«È una forma di amore civile. Il lavoro è la grammatica della società, è il grande codice che fa comunicare anche senza conoscersi di persona»
La stessa Diocesi ha rimarcato come la celebrazione eucaristica si collochi «in un cammino di custodia e crescita attorno a quel gran bene comune che è il lavoro, all’interno di quella cultura del fare che è parte integrante del nostro essere uomini e donne e del nostro tessuto produttivo». Parole che si pongono nel solco di quelle affidate a una nota di pochi giorni fa dai Vescovi italiani: «Le persone, autentico soggetto del lavoro, attraverso le loro attività dialogano tra di loro, mettono a disposizione saperi e competenze anche senza conoscersi, costruiscono il futuro del loro Paese e dell’umanità. È una forma di amore civile. Il lavoro è la grammatica della società, è il grande codice che fa comunicare anche senza conoscersi di persona».
Info utili per partecipare alla celebrazione
Per favorire la partecipazione all’evento, la Teb garantirà un servizio di trasporto speciale grazie alle corse dedicate lungo la linea T1 Bergamo-Albino: una partirà dalla stazione ferroviaria di Bergamo alle 15,30, l’altra, alla stessa ora, dalla stazione di Albino (faranno tutte le fermate). Terminata la Messa, i mezzi saranno a disposizione per il rientro nelle due città. Un parcheggio per le auto sarà comunque disponibile nel deposito. Informazioni su teb.bergamo.it oppure scrivendo a [email protected].
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