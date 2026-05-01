Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 01 Maggio 2026

Primo Maggio, la Messa del Vescovo al deposito del Tram delle Valli a Ranica

LA CELEBRAZIONE. Alle 16 monsignor Francesco Beschi presiederà la tradizionale celebrazione eucaristica dedicata al mondo del lavoro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Primo Maggio, la Messa del Vescovo al deposito del Tram delle Valli a Ranica
ll Vescovo Francesco Beschi in una foto d’archivio, durante la celebrazione della Messa del Primo Maggio 2025

Il Primo Maggio alle 16, nel deposito della Teb in via Tezze a Ranica, il Vescovo Francesco Beschi presiederà la tradizionale Celebrazione Eucaristica per il mondo del lavoro. È il Primo Maggio, giorno dedicato proprio al lavoro come da calendario civile, ma anche il giorno in cui si celebra la memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, ed è quindi significativo che il Vescovo (l’anno scorso celebrò al mercato ortofrutticolo alla Celadina) abbia scelto per la Messa una realtà di così grande rilievo del territorio bergamasco, fra l’altro a un passo dalla conclusione dei lavori per la linea T2 Bergamo-Villa d’Almè.

Lo stesso presidente della Teb, Filippo Simonetti, ha salutato la presenza di monsignor Beschi come un «motivo di onore e di grande soddisfazione», aggiungendo che «aprire» questo luogo di lavoro «rappresenta un gesto dal forte valore simbolico che unisce dimensione civile e tensione spirituale e richiama con intensità il senso del nostro operare quotidiano: un lavoro che ha una rilevanza collettiva e che deve sempre orientarsi al servizio della comunità, dei suoi bisogni e delle sue attese».

Leggi anche

«È una forma di amore civile. Il lavoro è la grammatica della società, è il grande codice che fa comunicare anche senza conoscersi di persona»

La stessa Diocesi ha rimarcato come la celebrazione eucaristica si collochi «in un cammino di custodia e crescita attorno a quel gran bene comune che è il lavoro, all’interno di quella cultura del fare che è parte integrante del nostro essere uomini e donne e del nostro tessuto produttivo». Parole che si pongono nel solco di quelle affidate a una nota di pochi giorni fa dai Vescovi italiani: «Le persone, autentico soggetto del lavoro, attraverso le loro attività dialogano tra di loro, mettono a disposizione saperi e competenze anche senza conoscersi, costruiscono il futuro del loro Paese e dell’umanità. È una forma di amore civile. Il lavoro è la grammatica della società, è il grande codice che fa comunicare anche senza conoscersi di persona».

Leggi anche

Info utili per partecipare alla celebrazione

Per favorire la partecipazione all’evento, la Teb garantirà un servizio di trasporto speciale grazie alle corse dedicate lungo la linea T1 Bergamo-Albino: una partirà dalla stazione ferroviaria di Bergamo alle 15,30, l’altra, alla stessa ora, dalla stazione di Albino (faranno tutte le fermate). Terminata la Messa, i mezzi saranno a disposizione per il rientro nelle due città. Un parcheggio per le auto sarà comunque disponibile nel deposito. Informazioni su teb.bergamo.it oppure scrivendo a [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Albino
Lavoro
Lavoratore
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Trasporti
Francesco Beschi
Teb
Dioces
curia