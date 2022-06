«Progetto Rocco», sintomi da long Covid nel 15 per cento dei casi seguiti

La fase di raccolta dei dati è terminata: dopo quasi un anno e mezzo di lavoro, il p r ogetto Rocco promosso dal Rotary distretto 2042 chiude e aspetta ora i risultati che arriveranno dalle analisi in corso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Acronimo di «Registry of coronavirus complications», Rocco è stato il primo progetto in Italia di valutazione dell’impatto del Covid sulla popolazione promosso da un’istituzione non sanitaria, con lo scopo di seguire per un anno (con assistenza e riabilitazione gratuite) chi è guarito dal virus e di mettere a disposizione della scienza informazioni sulle complicanze della malattia.