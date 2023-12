Prorogata al 31 dicembre la scadenza del bando crowdfunding civico

È stata prorogata al 31 dicembre 2023 la scadenza del bando Crowdfunding Civico lanciato a ottobre scorso e promosso dall’Associazione Bergamo Smart City and Community, in collaborazione con Sesaab - Media On - Kendoo, oltre al contributo di Associazione Homo, Fondazione Mia e Bergamo Onoranze Funebri. Con il bando si intendono promuovere e sostenere progetti innovativi, che presuppongono un’architettura tecnologica e organizzativa significativa con particolare applicazione nei settori di primaria competenza dell’ente locale quali quello sociale, culturale o ambientale.

Ricordiamo che il crowdfunding civico è una raccolta fondi che consente, tramite un portale digitale, di finanziare progetti di interesse pubblico coinvolgendo la propria community di riferimento. Ogni singolo cittadino, infatti, potrà decidere quanto donare e quale idea sostenere. A conclusione della campagna di raccolta fondi è previsto il sostegno dell’Associazione Bergamo Smart City and Community, ma solo per quei progetti che avranno raggiunto un finanziamento accertato attraverso il crowdfunding pari almeno al 60% del valore complessivo del progetto: il contributo in valore assoluto non potrà comunque mai superare gli 8.000 euro. Possono partecipare al bando enti iscritti al Runts appartenenti alle categorie: Organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (Aps), Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso, altri Enti del Terzo settore.