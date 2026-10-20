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Cronaca / Bergamo Città Martedì 20 Ottobre 2026

Provincia di Bergamo, domenica 29 novembre le elezioni del Consiglio

ALLE URNE. Sono chiamati a votare i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Lo spoglio lunedì 30.

Lettura meno di un minuto.
Provincia di Bergamo, domenica 29 novembre le elezioni del Consiglio
La sede della Provincia di Bergamo, in via Tasso

Il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, ha indetto la convocazione dei Comizi elettorali e la costituzione dell’Ufficio elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale: le elezioni si svolgeranno domenica 29 novembre, con seggi aperti dalle 8 alle 22.

Le sedi di voto saranno alla Cittadella dello Sport di Bergamo, alla Fiera di Treviglio, nella sala consiliare del Comune di Zogno e nella sala assemblee della Comunità montana Valle Seriana, a Clusone. Lunedì 30 novembre, dalle 8.30, le operazioni di scrutinio, nella sede della Provincia di Bergamo in via Tasso.

Come funzionano le elezioni

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il Consiglio per il nostro territorio è composto da 16 componenti, oltre che dal presidente della Provincia. Eleggono il Consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri dei Comuni della provincia secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei Comuni.

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