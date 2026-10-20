Provincia di Bergamo, domenica 29 novembre le elezioni del Consiglio

Il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, ha indetto la convocazione dei Comizi elettorali e la costituzione dell’Ufficio elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale: le elezioni si svolgeranno domenica 29 novembre , con seggi aperti dalle 8 alle 22.

Le sedi di voto saranno alla Cittadella dello Sport di Bergamo , alla Fiera di Treviglio , nella sala consiliare del Comune di Zogno e nella sala assemblee della Comunità montana Valle Seriana, a Clusone . Lunedì 30 novembre, dalle 8.30, le operazioni di scrutinio, nella sede della Provincia di Bergamo in via Tasso.

Come funzionano le elezioni

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il Consiglio per il nostro territorio è composto da 16 componenti, oltre che dal presidente della Provincia. Eleggono il Consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri dei Comuni della provincia secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei Comuni.