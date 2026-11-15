Qualità della vita, Bergamo sale al 14esimo posto. Bolzano prima in Italia

Bolzano, Milano e Bologna. È questo il podio della 28esima edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Rispetto alla classifica dello scorso anno si registra quindi un cambio al vertice, con Bolzano che si distingue per le performance in ambito economico, ambientale e turistico e sale al primo posto scalzando Milano. La coda della classifica è invece occupata dal Meridione, con l’ultimo posto che spetta a Taranto (107ª), in discesa di 6 posizioni, preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª).

Bergamo guadagna due posizioni

Bergamo guadagna due posizioni nella classifica sulla qualità della vita, salendo dal 16° al 14° posto su 107 province: spiccano il terzo posto per l’ambiente e il netto miglioramento sul fronte del reddito e della ricchezza, mentre arretrano soprattutto gli indicatori relativi alla sicurezza sociale e alla popolazione.

L’indagine si articola infatti in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e, infine, turismo, intrattenimento e cultura, che hanno permesso di indagare in maniera approfondita i diversi aspetti relativi alla qualità della vita a livello locale. Tra i movimenti più significativi, il record assoluto di crescita spetta a Belluno (31ª) protagonista di un balzo in avanti di 29 posizioni rispetto al 2025. Le altre province in forte ascesa che sono riuscite a guadagnare almeno dieci posizioni sono Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, a cui si aggiunge l’ottimo trend di Rimini (6ª), che scala 6 posizioni.

La spaccatura tra Nord e Sud