Quando Pelé aiutò la Ciudad de los Niños di padre Antonio Berta

Qual è il gol più bello di Pelé, qual è la sua giocata più spettacolare? La rovesciata del film «Fuga per la vittoria» oppure il gol di testa contro l’Italia nella finale mondiale del 1970? Padre Antonio Berta, sacerdote soverese scomparso a maggio del 2007, fondatore della «Ciudad de los Niños» in Bolivia su mandato dell’indimenticabile don Bepo Vavassori, non avrebbe avuto dubbi a rispondere: la dote migliore di «O Rey» era la generosità verso i bambini più poveri, non solo quelli del suo Brasile, a cui ha regalato gioia e allegria, ma anche a quelli di altre nazioni che si divertivano con un pallone fatto di stracci.