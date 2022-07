Quarta dose, a Bergamo non è corsa alle prenotazioni. Alle 13 erano solo 1.659

La corsa alle quarte dosi sembra ancora tiepida, a Bergamo. Le prenotazioni per il «second booster», ora esteso a tutti gli over 60 e ai «fragili» dai 12 anni in su, si sono aperte nella tarda serata di martedì 12 luglio, anticipando il via ufficiale fissato per mercoledì 13 alle 9. Il primo giro di boa, aggiornato alle ore 13 del 13 luglio, dà un quadro immediato sulla «voglia» del richiamo vaccinale: in provincia di Bergamo risultavano fino a quel momento 1.659 prenotazioni nella fascia 60-79 anni. Non tantissime, se comparate ad altri territori di dimensioni simili: in provincia di Brescia – sempre alle 13 – si contavano già 3.052 adesioni, a Monza 2.900, a Varese 2.671, a Milano 8.154. Con una nota da segnalare: all’ospedale Papa Giovanni XXIII in molti si sono presentati senza prenotazione, una pratica da non fare per regolamentare meglio i flussi di somministrazione.