Quartiere San Paolo, freno al traffico: c’è anche una «piazza» per gli studenti

Gli interventi sulla viabilità

Negli scorsi mesi l’amministrazione comunale ha abbassato a 30 chilometri orari il limite di velocità nel rione, nell’ambito del piano Bergamo Zona 30, pensato per rendere più sicure le aree residenziali della città, e a fine giugno sono partiti gli interventi strutturali. Oltre ai «bolli» sulla strada e ai cartelli con il limite di velocità, il progetto auspicato dalla rete di quartiere, e caldeggiato a più riprese dal consigliere comunale Simone Paganoni (Patto Civico), incide anche fisicamente sulle strade di San Paolo, rendendo necessaria la moderazione della velocità nelle vie coinvolte. Gli automobilisti si stanno quindi abituando al nuovo assetto, che vede, tra le operazioni principali, il senso unico verso Loreto realizzato in via Coghetti, dove peraltro sono stati recuperati i posti auto persi in via Goldoni, davanti alla scuola media, per fare spazio alla piazzetta-isola pedonale creata a beneficio degli studenti. È stato inoltre allungato un cordolo in piazzale San Paolo, per migliorare il transito davanti alla chiesa parrocchiale. E «invertito» il senso unico in via Goldoni, ora verso via D’Annunzio. Da ultimo si stanno adesso concludendo le operazioni di messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Coghetti, Dei Galliari e Vela e di quello tra le vie Goldoni, Toti e Coghetti.