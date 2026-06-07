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Cronaca / Bergamo Città Domenica 07 Giugno 2026

Quattro parroci per le nostre comunità: don Guerini alla guida delle Grazie e di Sant’Alessandro a Bergamo

LE NOMINE. Le nomine della diocesi di Bergamo: Don Pietro Guerini sarà parroco delle Grazie e di Sant’Alessandro, nonchè direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti. Don Dolci sarà in San Francesco, don Malanchini a Sedrina e don Zenoni a Vilminore.

Lettura 1 min.
Quattro parroci per le nostre comunità: don Guerini alla guida delle Grazie e di Sant’Alessandro a Bergamo

Il Vescovo Francesco ha provveduto ad altre designazioni per la cura pastorale della Diocesi e alle necessità delle comunità, che in questi giorni ne hanno già ricevuto l’annuncio. La presente nota si aggiunge alla precedente comunicazione del 29 marzo scorso. Le nomine diventeranno effettive con il mese di settembre.

Parroci

Don Diego Dolci, di anni 52, attualmente vicario parrocchiale di S. Lucia, sarà parroco di S. Francesco in Bergamo.
Don Pietro Guerini, di anni 57, attualmente Parroco di S. Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma e Direttore dell’Ufficio Migrantes per la pastorale della mobilità umana della Diocesi di Roma, sarà parroco di S. Alessandro in Colonna e di S. Maria Immacolata delle Grazie in Bergamo, nonché Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Curia Diocesana.

Quattro parroci per le nostre comunità: don Guerini alla guida delle Grazie e di Sant’Alessandro a Bergamo
Don Diego Dolci
Quattro parroci per le nostre comunità: don Guerini alla guida delle Grazie e di Sant’Alessandro a Bergamo
Don Pietro Guerini

Don Diego Malanchini, di anni 42, attualmente vicario parrocchiale di Torre Boldone, sarà parroco di Sedrina, di Botta di Sedrina e di Ubiale.
Don Michael Zenoni, di anni 34, attualmente vicario parrocchiale di Calusco, sarà parroco di Vilminore, di Pezzolo e di Vilmaggiore nell’Unità Pastorale della Val di Scalve.

Quattro parroci per le nostre comunità: don Guerini alla guida delle Grazie e di Sant’Alessandro a Bergamo
Don Diego Malanchini
Quattro parroci per le nostre comunità: don Guerini alla guida delle Grazie e di Sant’Alessandro a Bergamo
Don Michael Zenoni

Preti novelli

Don Andrea Formenti sarà vicario interparrocchiale di Calolzio, di Foppenico e di Sala nell’omonima Unità Pastorale.
Don Federico Rossi sarà vicario parrocchiale di Stezzano.

Vicari parrocchiali

Don Nicola Brevi, vicario parrocchiale di S. Alessandro in Colonna, lo sarà anche di S. Maria Immacolata delle Grazie.
Don Matteo Cortinovis, ora in ministero nell’UP di Calolzio, Foppenico e Sala, sarà vicario interparrocchiale delle parrocchie di Zogno, di Ambria e di Grumello de’ Zanchi nell’UP di Zogno, nonché di Endenna, di Somendenna, di Poscante e di Stabello.
Don Maichol Gherardi, vicario parrocchiale di Clusone, lo sarà anche delle Fiorine.
Don Massimo Peracchi, finora missionario a Cuba, sarà vicario interparrocchiale di Treviolo, di Curnasco, di Albegno e di Roncola di Treviolo.
Don Ernesto Vavassori finora vicario parrocchiale di San Giuseppe al Villaggio degli sposi, in città, sarà vicario interparrocchiale di S. Alessandro in Colonna e di S. Maria Immacolata delle Grazie.
Don Giuseppe Zambelli, vicario parrocchiale di Clusone, lo sarà anche delle Fiorine.
Don Luca Sana finora vicario parrocchiale di Grassobbio, sarà vicario parrocchiale di Torre Boldone.

Collaboratori pastorali

Don Renzo Caseri finora vicario parrocchiale di Colognola, sarà collaboratore pastorale di Locate di Ponte San Pietro.
Don Tullio Frosio Roncalli, collaboratore pastorale di S. Alessandro in Colonna, lo sarà anche di S. Maria Immacolata delle Grazie.
Don Marco Martinelli sarà collaboratore pastorale di Nembro e di Gavarno S. Antonio.
Can. Mons. Enzo Valentino Ottolini sarà collaboratore pastorale di S. Alessandro in Colonna e di S. Maria Immacolata delle Grazie.
Mons. Gianfranco Rota Graziosi, collaboratore pastorale di S. Maria Immacolata delle Grazie, lo sarà anche di S. Alessandro in Colonna.

Altre designazioni

Don Maurizio Rota è stato designato amministratore parrocchiale di Botta di Sedrina fino all’ingresso del nuovo parroco.
Padre Guglielmo Rota - dei Padri Sacramentini - è stato nominato vicario parrocchiale di Ponteranica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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