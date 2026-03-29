Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo

Il Vescovo Francesco, provvedendo alla cura pastorale della Diocesi e alle necessità delle comunità, ha designato alcuni sacerdoti ad un nuovo servizio che diventerà effettivo con il mese di settembre. I fedeli delle parrocchie interessate ne hanno avuto notizia, perché – a differenza che nel passato – l’annuncio viene dato in domeniche diverse a seconda delle esigenze. Il seguente comunicato della Curia raccoglie e presenta le nomine finora pubbliche.