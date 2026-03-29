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Cronaca / Bergamo Città Domenica 29 Marzo 2026

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo

L’ANNUNCIO. Il Vescovo Francesco Beschi ha nominato 21 parroci, 10 vicari parrocchiali, 15 collaboratori pastorali, assegnando anche altri 10 ruoli. Don Valentino Ferrari sarà missionario a Cuba, mentre don Simone Pelis in Bolivia.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Gli incarichi saranno attivi da settembre

Il Vescovo Francesco, provvedendo alla cura pastorale della Diocesi e alle necessità delle comunità, ha designato alcuni sacerdoti ad un nuovo servizio che diventerà effettivo con il mese di settembre. I fedeli delle parrocchie interessate ne hanno avuto notizia, perché – a differenza che nel passato – l’annuncio viene dato in domeniche diverse a seconda delle esigenze. Il seguente comunicato della Curia raccoglie e presenta le nomine finora pubbliche.

I parroci

Don Cristian Belotti, di anni 49, attualmente parroco di Solza, sarà parroco di Gorlago.

Don Alex Carlessi, di anni 42, attualmente in servizio presso la Diocesi di Roma, sarà parroco di Almenno San Salvatore.

Don Massimo Colombo, di anni 38, attualmente vicerettore della Fraternità Nazareth e collaboratore pastorale di Brusaporto, sarà parroco di Ranica.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Cristian Belotti
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Alex Carlessi
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Massimo Colombo

Don Fabio Fassi, di anni 59, attualmente parroco di Petosino, sarà parroco di Solza.

Don Tommaso Frigerio, di anni 49, attualmente vicerettore della comunità di Teologia del Seminario, sarà parroco di Brusaporto.

Don Giovanni Locatelli, di anni 55, attualmente parroco di Gorlago, sarà parroco di Leffe.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Fabio Fassi
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Tommaso Frigerio
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Giovanni Locatelli

Don Giuseppe Merlini, di anni 58, attualmente parroco di Leffe, sarà parroco di Albino.

Don Roberto Mocchi, di anni 58, attualmente parroco di Botta di Sedrina, sarà parroco di Caprino, di Celana e di Sant’ Antonio d’Adda.

Don Luca Moro, di anni 56, attualmente parroco di Treviolo, di Albegno e della Roncola di Treviolo, sarà anche parroco di Curnasco.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Giuseppe Merlini
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Roberto Mocchi
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Luca Moro

Don Davide Nembrini, di anni 64, attualmente parroco di Curnasco, sarà parroco di Clusone e delle Fiorine.

Don Angelo Passera, di anni 68, attualmente parroco di Sovere, di Piazza di Sovere e di Sellere, sarà parroco di Gazzaniga e di Orezzo nell’omonima Unità Pastorale.

Don Cristiano Pedrini, di anni 58, attualmente parroco di Tagliuno, sarà parroco di Verdello.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Davide Nembrini
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Angelo Passera
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Cristiano Pedrini

Mons. Pasquale Pezzoli, di anni 71, attualmente parroco di S. Caterina e amministratore parrocchiale di S. Francesco, sarà anche parroco di S. Teresa di Lisieux.

Don Roberto Plebani, di anni 60, attualmente parroco di Filago, sarà anche parroco di Marne.

Don Gianluca Salvi, di anni 61, attualmente parroco di S. Giovanni Bianco, di Fuipiano al Brembo, di S. Gallo e di S. Pietro d’Orzio, sarà anche parroco di Camerata Cornello nell’Unità Pastorale Medio Brembo.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Mons. Pasquale Pezzoli
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Roberto Plebani
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Gianluca Salvi

Don Angelo Scotti, di anni 46, attualmente parroco di Vilminore, di Vilmaggiore e di Pezzolo sarà parroco di Tagliuno.

Don Francesco Sonzogni, di anni 58, attualmente parroco di Ranica, sarà parroco di Montello.

Don Carlo Maria Viscardi, di anni 42, attualmente parroco delle Fiorine, sarà parroco di Sovere, di Piazza di Sovere e di Sellere.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Angelo Scotti
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Francesco Sonzogni
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Carlo Maria Viscardi

Mons. Fabio Zucchelli, di anni 68, attualmente parroco di Dalmine, sarà anche parroco di Brembo di Dalmine.

Don Corrado Capitanio, di anni 51, attualmente parroco di Bottanuco, sarà anche amministratore parrocchiale di Cerro.

Don Lorenzo Testa, di anni 52, attualmente vicario parrocchiale di Almenno San Salvatore, sarà amministratore parrocchiale di Petosino.

Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Mons. Fabio Zucchelli
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Corrado Capitanio
Nuovi cammini pastorali, ecco tutti gli incarichi della Diocesi di Bergamo
Don Lorenzo Testa

I vicari parrocchiali

Don Gianpaolo Baldi sarà vicario interparrocchiale di Alzano Maggiore, di Alzano Sopra, di Monte Nese, di Nese e di Olera nell’Unità Pastorale “Beato Tommaso Acerbis”, e Cappellano dell’Ospedale di Alzano Lombardo.

Don Ivan Giupponi sarà vicario interparrocchiale di S. Giovanni Bianco, di Fuipiano al Brembo, di S. Gallo, di S. Pietro d’Orzio e di Camerata Cornello nell’Unità Pastorale Medio Brembo.

Don Attilio Silvio Rossoni sarà vicario interparrocchiale di Clusone e delle Fiorine.

Don Matteo Vezzoli sarà vicario interparrocchiale di Castione, di Bratto e di Dorga, nell’Unità Pastorale della Presolana.

Don Giuseppe Delprato, attualmente vicario interparrocchiale di Treviolo, di Albegno e di Roncola di Treviolo, lo sarà anche di Curnasco.

Don Loran Tomasoni, attualmente vicario parrocchiale di S. Caterina, lo sarà anche di S. Teresa di Lisieux.

Don Luca Valoti, attualmente vicario interparrocchiale di S. Giovanni Bianco, di Fuipiano al Brembo, di S. Gallo e di S. Pietro d’Orzio, lo sarà anche di Camerata Cornello.

Don Andrea Vecchi, attualmente vicario parrocchiale di S. Caterina, lo sarà anche di S. Teresa di Lisieux.

Don Matteo Perico sarà vicario parrocchiale di Stezzano.

Don Simone Zappella sarà vicario parrocchiale di Borgo Palazzo.

Collaboratori pastorali

Don Giuseppe Arrigoni sarà collaboratore pastorale di S. Caterina e di S. Teresa di Lisieux.

Don Diego Berzi sarà collaboratore pastorale di Abbazia, di Casale, di Dossello, di Fiobbio e di Vall’Alta nell’Unità Pastorale della Valle del Lujo.

Mons. Basilio Bonaldi sarà collaboratore pastorale di Serina, di Bagnella, di Cornalba, di Lepreno e di Valpiana, nell’Unità Pastorale della Media Valle Serina.

Mons. Giuliano Borlini sarà collaboratore pastorale di Gorno, di Oneta, di Cantoni d’Oneta e di Chignolo d’Oneta, nell’Unità Pastorale della Val del Riso.

Don Adriano Bravi sarà collaboratore pastorale di Filago e di Marne.

Mons. Lucio Carminati sarà collaboratore pastorale di Dalmine e di Brembo di Dalmine.

Don Domenico Locatelli sarà collaboratore pastorale di Scanzo, di Rosciate, di S. Pantaleone, di S. Giovanni nei boschi e di Gavarno Vescovado, nell’Unità Pastorale di Scanzorosciate.

Don Giuseppe Locatelli sarà collaboratore pastorale di Sotto il Monte e di Botta di Sotto il Monte.

Don Mario Rosa sarà collaboratore pastorale di Calolzio, di Foppenico e di Sala nell’omonima Unità Pastorale.

Don Ferdinando Sangalli sarà collaboratore pastorale di Cisano, di S. Gregorio e di Villasola, nell’Unità Pastorale delle Parrocchie in Cisano Bergamasco.

Don Paolo Carrara, attualmente collaboratore pastorale di Curnasco, lo sarà anche di Treviolo, di Albegno e di Roncola di Treviolo.

Don Massimo Epis, attualmente collaboratore pastorale di Treviolo, di Albegno e di Roncola di Treviolo, lo sarà anche di Curnasco.

Don Claudio Forlani, attualmente collaboratore pastorale di Dalmine, lo sarà anche di Brembo di Dalmine.

Don Glauco Grazioli, attualmente collaboratore pastorale di S. Caterina, lo sarà anche di S. Teresa di Lisieux.

Don Marco Perrucchini, attualmente collaboratore pastorale di Brembo di Dalmine, lo sarà anche di Dalmine.

Altri incarichi

Don Paolo Noris, attualmente Direttore dell’Istituto Sacerdotale S.Alessandro (ISSA) e incaricato dell’accompagnamento dei giovani sacerdoti, sarà anche vicerettore della Fraternità Nazareth.

Don Davide Visinoni sarà vicerettore della comunità di Teologia del Seminario.

Don Daniele Bravo sarà Cappellano dell’Ospedale di Seriate.

Don Michele Chioda sarà Cappellano della RSA Piccinelli.

Don Valentino Ferrari sarà missionario a Cuba.

Don Simone Pelis sarà missionario in Bolivia.

Don Matia Cavagna sarà in servizio presso la Diocesi di Rieti.

Don Paolo Capelletti sarà studente a Roma.

Don Raffaele Nava sarà residente a Foppolo.

Don Luigi Zanoletti è stato designato delegato diocesano per la riorganizzazione gestionale delle RSA di ispirazione cristiana.

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