Quattromila sikh in centro per la «festa del raccolto»: «Grazie, Bergamo» - Foto e video

La città è stata invasa sabato 1 aprile da una moltitudine di canti, musica e colori: si trattava della tradizionale processione della comunità sikh di Bergamo per festeggiare la nascita della loro religione, con i fedeli che dopo essersi radunati in piazza Pontida hanno attraversato via Moroni, via Carducci, largo Tironi e via San Bernardino fino al piazzale di via Spino, dove erano presenti molti stand e bancarelle per offrire cibo e bevande. In tutto hanno partecipato circa 4mila sikh dall’intera Lombardia.