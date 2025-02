Raccolta del farmaco al via da oggi fino a lunedì

Da 4 febbraio e fino a lunedì 10 febbraio torna la «Giornata di raccolta del farmaco», iniziativa benefica promossa dal Banco Farmaceutico, giunta alla 25 a edizione, con l’obiettivo di raccogliere i più comuni medicinali da banco per donarli – tramite associazioni sul territorio – a persone in situazione di fragilità.

Nel 2024 in Lombardia furono raccolte 143.954 confezioni, per un valore di oltre 1,3 milioni di euro

L’iniziativa, in collaborazione con Federfarma, coinvolgerà anche 147 farmacie in provincia di Bergamo (1.384 in tutta la Lombardia): l’elenco completo è disponibile su www.bancofarmaceutico.org, le «croci verdi» aderenti esporranno anche una specifica locandina; oltre a collaborare all’iniziativa, le farmacie contribuiranno direttamente attraverso erogazioni liberali.