Raccolta fondi per il Venezuela. Caritas: «Avanti con gli aiuti»

Dopo le scosse, gli edifici sbriciolati come fossero fatti di sabbia, i morti (ormai il conteggio è salito a 2.595), i feriti e le decine di migliaia di dispersi, per il Venezuela martoriato dal terremoto si sta avvicinando la fase più critica e delicata dell’emergenza. Passate le prime, grandi dimostrazioni di solidarietà a livello internazionale, infatti, lentamente ma inesorabilmente l’attenzione verso la situazione del Paese sudamericano sta scemando, scomparendo dalle prime pagine dei giornali e dagli obiettivi delle telecamere.

Raggiunti i 15mila euro

In questo senso, l’appello lanciato dalla Caritas diocesana bergamasca è chiaro: non ci si può fermare qui con gli aiuti umanitari alla popolazione. Intanto, nei primi giorni della raccolta fondi avviata il 29 giugno proprio dalla Caritas insieme alla Fondazione Diakonia ets, sono stati raccolti quasi 15mila euro. Un buon risultato, ma l’auspicio è che la somma possa salire ancora, perché le necessità e i bisogni a cui rispondere sono parecchi, e peggiorano di giorno in giorno.

«In pochi giorni abbiamo raggiunto quasi 15mila euro – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Roberto Trussardi –. Le immagini di quel che è successo in Venezuela le abbiamo viste tutti, ma è fisiologico, purtroppo, che l’emozione dei primi giorni tenda ad affievolirsi con il passare del tempo. Da prima notizia nei giornali e nei telegiornali, diventa terza o quarta». Un pericolo da evitare, quello dell’indifferenza, per non abbandonare la popolazione locale, i feriti, chi ha perso tutto (tra cui moltissimi sono bambini) a loro stessi: «Oltre ai tantissimi morti e dispersi – sottolinea don Trussardi – bisogna considerare i bisogni, innegabili, delle persone sopravvissute e tutta la distruzione che le scosse di terremoto hanno portato con loro». Per questo, la raccolta fondi inaugurata da pochi giorni andrà avanti «sicuramente almeno fino al termine dell’estate – aggiunge il direttore della Caritas –. L’appello che rivolgo è di dimostrare ancora una volta il cuore grande dei bergamaschi e aiutare chi vive in condizioni di estrema difficoltà e sofferenza».

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