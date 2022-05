Ragazzi nei panni della Polizia locale: controllato anche il centrocampista Freuler in monopattino. Ma è in regola

Per le strade del centro e in Città Alta, appiedati con le unità cinofile, in pattuglia nei quartieri di Bergamo. Queste solo alcune delle attività in programma nei due weekend «on the road» che si terranno il 20-21-22 maggio e il 10-11-12 giugno . I ragazzi «On The Road» tornano, così, al fianco degli agenti di Polizia locale sulle strade di Bergamo. Grazie all’Amministrazione comunale e al Comando di Polizia locale della città - che hanno creduto nella missione di sensibilizzazione e prevenzione ai pericoli stradali dell’iniziativa - quattro giovani studenti dai 17 ai 19 anni prendono parte al progetto di educazione stradale e alla legalità vestendo i panni degli agenti della “Locale” in due fine settimana per imparare e maturare.