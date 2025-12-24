Ragazzo rapinato a Milano, convalidato l’arresto per i tre minorenni. Carcere anche per il 20enne: «Capacità criminale elevatissima»

Il gip dei minorenni di Milano ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per i tre ragazzini che, assieme a un amico di 20 anni, tutti residenti in provincia di Bergamo , che hanno aggredito e rapinato, un 15enne che, domenica sera, si trovava nella zona di Corso Buenos Aires, a Milano .

La baby gang, in una ventina di minuti di violenze e botte, si è fatta consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e ha cercato di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata.

La posizione del 20enne in carcere

Lo stesso provvedimento è stato preso per il maggiorenne che ha dimostrato di avere «una capacità criminale elevatissima» e quindi deve restare in cella. Mentre stamane per tre ore, al Cpa del Beccaria, sono stati interrogati i tre minori, il gip Tommaso Perna ha convalidato l’arresto e applicato la misura della custodia cautelare del carcere per il maggiorenne, ritenendo i reati commessi dal ragazzo di origini tunisine e residente in un dormitorio della Bergamasca, ossia la rapina aggravata e la tentata estorsione (non ha riconosciuto il sequestro di persona) «gravissimi, non soltanto nominalmente, ma per le concrete modalità in cui essi sono stati eseguiti».