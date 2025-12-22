Rapina e sequestro a un quindicenne: fermati quattro giovani della Bergamasca

Momenti di paura nella serata di domenica 21 dicembre, intorno alle 20.15, in una traversa di corso Buenos Aires a Milano, dove un ragazzo di 15 anni è stato avvicinato da un gruppo di giovani e rapinato. I quattro lo hanno costretto a consegnare il giubbotto, il maglione e le scarpe che indossava, oltre al telefono cellulare e al portafoglio, per poi accompagnarlo sotto minaccia a un bancomat nel tentativo di fargli prelevare denaro. Non trovando contanti sul conto, i quattro rapinatori hanno obbligato il quindicenne a chiamare il padre per chiedere una ricarica. L’uomo, intuito il pericolo, ha contattato il 112, consentendo l’immediato intervento dei carabinieri.

Trattenuto per un’ora

All’arrivo della pattuglia, i responsabili hanno tentato di fuggire dividendosi in direzioni diverse, ma sono stati individuati e bloccati poco dopo. All’arrivo dei militari, il quindicenne era ancora con loro e, essendo stato trattenuto per quasi un’ora dai quattro, è contestato loro anche il sequestro di persona. Durante l’intervento dei militari i giovani hanno cercato di opporsi all’operato inveendo e creando scompiglio, facendo presumere una possibile assunzione di sostanze stupefacenti. Il gruppo è composto da un maggiorenne, un ventenne nato in Tunisia, e tre minorenni: una quindicenne italiana, un sedicenne nato in Marocco e un diciassettenne nato in Siria.

Tutti provenienti da Bergamo